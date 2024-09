La tendance à la reprise se confirme en Suisse

L'économie suisse sort lentement du creux de la vague. En septembre, le baromètre du Centre de recherches conjoncturelles (KOF) de l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ) a progressé de 0,5 point pour s'inscrire à 105,5 points.

Les différents indicateurs par secteur économique affichent presque tous des perspectives plus favorables en septembre que les mois précédents, a indiqué lundi le KOF dans un communiqué. En août, ce baromètre avait progressé, après révision, de 3,7 points pour atteindre 105 points.

Dans l'industrie manufacturière et la construction, les indicateurs sur la situation générale des affaires, les possibilités d'exportation et les achats de produits intermédiaires s'orientent de plus en plus vers une amélioration. En revanche, ceux relatifs à la production et à l'emploi indiquent une évolution moins favorable que le mois précédent.

Dans le secteur manufacturier, les perspectives s'améliorent pour les entreprises chimiques et pharmaceutiques ainsi que pour le secteur métallurgique. Dans le domaine de l'hôtellerie, les prévisions, plutôt supérieures à la moyenne, restent quasiment inchangées. En revanche, la situation empire pour l'industrie électrique et les branches du textile et de l'habillement.

Les indicateurs relatifs à la demande des consommateurs laissent également présager une évolution supérieure à la moyenne. En revanche, les projections de la future demande étrangère sont en baisse.

