La villa « Le Lac » du Corbusier à Corseaux fête ses 100 ans en 2023

Inscrite depuis juillet 2016 au patrimoine mondial de l'UNESCO, la villa 'Le Lac' du Corbusier à Corseaux (VD) fête ses 100 ans en 2023. Plusieurs festivités et activités sont prévues jusqu'en octobre, dont une exposition à découvrir à partir de samedi.

Pour marquer ce centenaire, des conférences, projections de films, concerts et un concours canin, en hommage au fox-terrier de la mère de l'architecte et urbaniste franco-suisse, seront aussi au programme, selon le site internet de la villa, devenue musée en 2010.

Construite pour ses parents en 1923, la villa au bord du lac Léman est un manifeste architectural qui regroupe une bonne partie des idées maîtresses développées par Le Corbusier pour ses célèbres 'villas blanches' dans les années 20. Après des travaux de restauration, elle a rouvert ses portes au public en avril dernier.

Autant petit bijou d'ingéniosité et de fonctionnalisme que véritable laboratoire des idées modernes, la maison de Corseaux compte parmi les réalisations les plus personnelles et les plus inventives de l'architecte né en 1887 à La Chaux-de-Fonds (NE) et mort en 1965 à Nice (F).

Villa racontée par des témoins

L'exposition 'Il était une fois la Villa' raconte cette maison par celles et ceux qui l'ont côtoyée de près dans les années 50 et 60. Des architectes, historiens et grands spécialistes du Corbusier, de même que des voisins, des amis et des élèves musiciens prennent ainsi la parole.

Ces témoignages s'accompagnent de nombreux écrits des années 40, des documents des années 30 et même quelques rares photographies des années 1920, quand la route cantonale n'existait pas encore. Des contenus audio et vidéo provenant des archives de la RTS sont présentés dans l'exposition.

Conservateur des lieux, Patrick Moser soulignait auprès de Keystone-ATS, à l'époque de l'inscription onusienne, 'le petit choc culturel' qu'avait représenté la construction de cette villa moderne en 1923. Pour Corseaux, 'c'était de la science-fiction', avec son toit plat, ses fenêtres en bande frontale, avec une tôle d'aluminium sur la façade.

A l'intérieur, sur une surface modeste de 64 m2, sont organisés de manière fonctionnelle et minimale, vestibule, séjour et espace de travail, chambre à coucher, chambre d'amis modulable, penderie, cuisine, salle de bains, toilettes et chauffages.

Maison étroite à travée unique

La villa 'Le Lac' est le fruit d'une recherche ergonomique et d'une analyse fonctionnaliste visant à la réalisation d'un standard typologique: la maison étroite à travée unique. Un standard repris, depuis, dans le monde entier, rappelle le site internet du musée.

'Prototype de la maison minimale offrant un maximum de confort et d'espace, la maison cristallise des idées qui auront une influence considérable au 20e siècle autour des questions fondamentales de l'habitat minimum et de l'habitat pour le plus grand nombre', est-il expliqué.

Elle rassemble déjà trois des futurs 'cinq points d'une architecture nouvelle': le plan libre, le toit-jardin et la fenêtre en longueur - une des premières de l'histoire de l'architecture. Véritable expérimentation technique, cette fenêtre de onze mètres témoigne d'une nouvelle conception du cadrage du paysage et de la relation au site, souligne-t-on.

Pour rappel, en Suisse, hormis la villa 'Le Lac', Le Corbusier a notamment signé la 'Maison Blanche' et la 'Villa Turque' à La Chaux-de-Fonds, ainsi que l'immeuble 'Clarté' à Genève.

www.villalelac.ch/fr/event

/ATS