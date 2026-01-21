Lactalis rappelle six lots de lait infantile, 18 pays concernés

Le géant laitier Lactalis a annoncé mercredi procéder à un rappel de six lots de lait infantile ...
Le géant laitier Lactalis a annoncé mercredi procéder à un rappel de six lots de lait infantile de la marque Picot en France, en raison de la 'présence potentielle' de 'céréulide', substance d'origine bactérienne susceptible de provoquer diarrhées et vomissements.

'C'est un fournisseur international qui propose de l'ARA', un oméga rentrant dans la composition de certains laits infantiles, qui est concerné, a précisé Lactalis à l'AFP, ajoutant que '18 pays, notamment en Amérique latine', ainsi que l'Espagne, seraient visés par des rappels.

