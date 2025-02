Lancement d'un vaste programme de construction britannique

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a lancé jeudi un vaste programme de construction de 'nouvelles villes', présenté comme le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale. Son but est de répondre à une grave crise du logement au Royaume-Uni.

Le gouvernement travailliste, arrivé au pouvoir en juillet, a pour ambition de construire 1,5 million de logements d'ici à 2029.

Keir Starmer s'est rendu jeudi matin sur un site en construction à Milton Keynes, au nord de Londres, afin de dévoiler les plans de son gouvernement pour 'la prochaine génération de nouvelles villes', des quartiers 'bien conçus, beaux, avec des logements abordables, des cabinets médicaux, des écoles et des transports publics'.

Ce déplacement a cependant dû être écourté à cause d'une manifestation d'agriculteurs protestant contre une nouvelle taxe sur la succession de leurs exploitations.

Le programme de construction va être mis en oeuvre après 'une décennie de déclin dans la construction de logements', selon le dirigeant travailliste. 'Pour tant de familles, devenir propriétaire est un rêve lointain', déplore-t-il. Keir Starmer promet que 'des centaines de milliers de travailleurs et de familles' à travers le pays bénéficieront de ce programme.

Il s'inspire de celui du gouvernement travailliste à la fin des années 1940, qui a permis de construire de nouvelles zones urbaines pour pallier la pénurie de logements après la Seconde Guerre mondiale.

Plus de 100 sites

Le Royaume-Uni est en proie à une crise du logement depuis plusieurs années, l'offre ne parvenant pas à répondre à la demande, en hausse du fait de la croissance démographique. Les prix ont fortement augmenté et, avec le manque de logements abordables, devenir propriétaire est devenu hors de portée pour de nombreux Britanniques, en particulier les jeunes.

Plus de 100 sites à travers l'Angleterre ont été identifiés pour construire ces nouvelles villes, chacun ayant le potentiel d'accueillir 'au moins 10'000 logements', selon Downing Street.

M. Starmer s'est engagé à revoir les lois sur l'aménagement du territoire afin de permettre aux promoteurs de passer outre certaines réglementations environnementales et de construire davantage.

Bev Craig, la cheffe du conseil municipal de Manchester (nord de l'Angleterre) a salué le plan du gouvernement, mettant en avant le projet de construction de Victoria North dans sa ville, 'l'un des plus ambitieux d'Europe'.

Plus de 15'000 logements doivent y être construits d'ici 10 ans. Ce programme va permettre de 'transformer' des friches industrielles et des terrains sous-utilisés dans certains des quartiers les plus défavorisés de Manchester, s'est félicitée l'élue travailliste.

Inspiration royale

Selon des médias britanniques, ces nouvelles villes seront en partie inspirées de projets du roi Charles III. Le thème du logement est cher au souverain britannique, également connu pour ses prises de positions écologistes, et qui a imaginé le village 'modèle' de Poundbury au début des années 1990.

Charles III et Keir Starmer ont d'ailleurs visité ensemble lundi un projet de logement durable sur le domaine du duché de Cornouailles, propriété de la famille royale.

