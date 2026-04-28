Lancement d'une initiative pour taxer l'avion et favoriser le train

Le comité actif-trafiC souhaite taxer les trajets en avions, pour renforcer les transports ...
Lancement d'une initiative pour taxer l'avion et favoriser le train

Lancement d'une initiative pour taxer l'avion et favoriser le train

Photo: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER

Le comité actif-trafiC souhaite taxer les trajets en avions, pour renforcer les transports publics en Suisse. Pour ce faire, il a lancé mardi l'initiative 'Pour des transports publics forts et des tarifs aériens équitables'.

Une contribution de 30 francs minimum par billet d'avion sera instaurée, proportionnelle à la distance et à la classe de vol.

Selon le comité, les recettes attendues de cette taxe s’élèvent à environ 1,5 milliard de francs par an. Au moins deux tiers de ce montant doivent être versés à la population sous forme de bons pour les transports publics, indique-t-il dans un communiqué.

Le reste des recettes permettra de développer des liaisons ferroviaires 'attractives et abordables' vers les pays limitrophes.

'L’initiative profitera financièrement à environ 90% de la population', souligne Martine Docourt, conseillère nationale (PS/NE), citée dans le communiqué. Et d'ajouter que la grande majorité de la population recevra davantage d’argent en bons qu’elle n’en dépensera en taxe.

/ATS
 

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