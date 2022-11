Lancement de la 22e édition du Salon Goûts et Terroirs à Bulle (FR)

Le Salon suisse des Goûts et Terroirs a ouvert ses portes mercredi à Bulle (FR). Jusqu'à dimanche, la 22e édition de l'événement accueille plus de 300 exposants et propose 5500 produits et spécialités régionales et internationales à déguster.

La manifestation, qui se tient à Espace Gruyère, est placée sous le signe des saveurs, de la convivialité et du partage, ont rappelé les organisateurs à l'occasion du début de l'événement. Elle compte trois hôtes d'honneur: l’Espagne, le SwissBierMuseum (Musée de la bière Cardinal) et le Musée suisse en plein air de Ballenberg (BE).

Record en 2019

Le salon propose quotidiennement de nombreuses animations pour tous les âges: ateliers culinaires pour les enfants, espace ludique et interactif pour les familles, démonstrations 'culinaires', exposition des travaux d’apprentis, sculptures sur fruits et légumes ainsi que démonstrations des chocolatiers et torréfacteurs.

Le Salon suisse des Goûts et Terroirs constitue la plus importante représentation de produits AOP-IGP dans une foire en Suisse. Il avait accueilli 39'000 visiteurs l'an dernier. Le record de fréquentation, avec 46'000 visiteurs, remonte à l'édition 2019, juste avant la pandémie de Covid-19.

