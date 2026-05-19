Lancement de la mission spatiale « Smile »

Le satellite 'Smile', dédié à l'étude du vent solaire, a pris son envol pour sa mission. Embarqué ...
Lancement de la mission spatiale « Smile »

Le satellite 'Smile', dédié à l'étude du vent solaire, a pris son envol pour sa mission. Embarqué à bord d'une fusée Vega-C, il a décollé à 5h52, heure suisse, depuis le centre spatial européen de Kourou, en Guyane française. De la technologie suisse est à son bord.

/ATS
 

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