Le 30 km/h dans les villes doit être mieux cadré en Suisse

L'extension du 30 km/h dans les villes doit être mieux cadrée. Sur demande du Parlement, le Conseil fédéral a ouvert mercredi la consultation sur des modifications d'ordonnances en ce sens. Il ne prévoit pas d'interdiction générale de circuler à 30 km/h sur ces routes.

La majorité de centre-droit aux Chambres fédérales a dénoncé un 30 km/h qui s'étend 'de manière chaotique' dans de nombreuses villes et communes. Elle a donc demandé une limitation de vitesse à 50 km/h sur les routes 'à orientation trafic'.

Le Conseil fédéral dit tenir compte des diverses préoccupations exprimées dans la pratique. Sur les routes 'affectées à la circulation générale', il devra être démontré que le 30 km/h n'entraîne aucun trafic d'évitement indésirable sur les routes d'intérêt local. En outre, il ne sera pas permis d'instaurer le régime de la priorité de droite et il sera possible d'aménager des passages pour piétons.

Aucun changement n'est prévu quant aux routes d'intérêt local. L'instauration du 30 km/h restera possible.

La consultation court jusqu'au 5 décembre.

/ATS