Le CSEM inaugure un centre d'innovation de la batterie à Neuchâtel

Quatre-vingts invités ont participé à l'inauguration du centre d'innovation de la batterie, ou Battery Innovation Hub (BIH), du CSEM à Neuchâtel. Des équipes interdisciplinaires y travaillent à la 'batterie de demain', en collaboration avec des entreprises locales.

'L'installation est unique en son genre dans le pays et constitue donc une garantie importante pour la compétitivité de la Suisse', a relevé mercredi le Centre suisse d'électronique et de microtechnique (CSEM). D'ici à 2040, le monde aura besoin de solutions de stockage d'énergie équivalant à 50 fois la capacité du marché actuel.

Le constat ressort d'une étude menée conjointement par l'Office européen des brevets et l'Agence internationale de l'énergie. En conséquence, ont constaté les intervenants présents à Neuchâtel, la course à la 'batterie de demain' bat déjà son plein. Le processus entraîne des répercussions directes sur l'économie suisse.

Industrie automobile

En tant qu'important fournisseur de l'industrie automobile européenne, par exemple, la Suisse doit aussi s'équiper pour l'avenir électrique et se réorienter, estime le CSEM. De plus, les batteries joueront également un rôle de plus en plus significatif dans la gestion des réseaux électriques.

Soucieux d’accompagner l’industrie suisse dans la transformation en cours, le CSEM, avec le soutien de la Banque cantonale neuchâteloise (BCN), cherche donc à étendre ses priorités de recherche au monde de la batterie. Pour l'heure, l’Asie domine le marché en produisant 90% des batteries utilisées dans le monde.

Course à la batterie

“L’Europe ne doit plus rester dans cet état de dépendance. En Suisse aussi, nous disposons des compétences pour occuper une place à la pointe dans le domaine du développement et de l'innovation de la batterie”, a insisté Andreas Hutter, Group Leader Energy Systems au CSEM.

Grâce au BIH, des équipes interdisciplinaires, venant de la chimie, de la physique et de diverses disciplines d’ingénierie, dédieront leurs efforts au thème 'capital' de la batterie sur une surface de 400 mètres carrés. Et d'ici à 2026, plus de 50 personnes devraient travailler dans ce centre au champ d’action unique en Suisse.

Chaîne de valeur

En combinant le développement de nouvelles chimies et d’interfaces, avec l’analyse et le contrôle intelligent des batteries, le CSEM couvre pour la première fois toute la chaîne de valeur sous un seul toit. Et le centre n'en est pas son coup d'essai en matière de stockage des énergies durables.

Son programme d’innovation en énergie, démarré en 2013 en partenariat avec l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), en a fait l’un des centres réputés de la technologie photovoltaïque, grâce à l’obtention de plusieurs records mondiaux de rendements de cellules solaires, tout en transférant des solutions à l’industrie.

'Avec nos nouvelles installations, nous élargissons le paysage des batteries existant en Suisse et le rendons plus compétitif', a résumé Christophe Ballif, VP Sustainable Energy au CSEM.

