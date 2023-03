Le Cervin va disparaître de l'emballage du Toblerone

Comme la célèbre marque de chocolat Toblerone ne sera plus exclusivement produite en Suisse, mais également en Slovaquie, le Cervin n'ornera plus son emballage. A la place, il y a aura un 'logo de montagne' modernisé.

Pour des raisons légales, l'entreprise doit adapter ses emballages à la législation 'Swissness', a indiqué une porte-parole de Mondelez vendredi à Keystone-ATS. Elle confirmait une information des journaux de CH-Media.

La nouvelle montagne qui ornera l'emballage de l'iconique chocolat correspondra 'à l'esthétique géométrique et triangulaire', a précisé la porte-parole du groupe américain détenteur de la marque helvétique. La mention 'of Switzerland' va également disparaître. En revanche, le profil de l'ours caché dans le flanc du Cervin sera lui conservé.

On pourra également voir la signature du fondateur de Toblerone. La porte-parole n'a pas précisé si tous les emballages seront modifiés où seulement ceux des chocolats produits en Slovaquie.

Une réglementation stricte des produits 'Swiss Made' est en vigueur depuis 2017. Il s'agit de protéger la marque 'Suisse' des resquilleurs et de garantir un avantage sur le long terme aux entreprises qui produisent sur territoire helvétique.

La production de Toblerone à Bratislava doit démarrer au troisième trimestre de cette année. Des barres de 35g et 50g sortiront de l'usine slovaque. La ligne de production de Berne, d'où provient actuellement l'ensemble du chocolat Toblerone, sera conservée.

Le Cervin depuis 1970

Inventé par Theodor Tobler et Emil Baumann, le Toblerone est produit depuis 1908. Son nom est l'association du nom de son inventeur 'Tobler' et de 'torrone', le nom italien du nougat au miel et aux amandes.

Le fait que la forme triangulaire soit inspirée du Cervin n'est certes qu'une légende. Mais depuis 1970, l'illustre sommet apparaît sur l'emballage de la marque, soulignant ainsi son identité suisse.

En 1985, la production a été transférée du quartier de la ville de Berne Länggasse à l'usine actuelle située à l'ouest de la capitale fédérale. Après plusieurs changements de propriétaires, le Toblerone est aujourd'hui fabriqué par le groupe Mondelez.

/ATS