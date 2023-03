Le Conseil d'Etat fait une offre concrète - Syndicats très déçus

Dans le cadre des discussions sur les salaires de la fonction publique vaudoise, le Conseil d'Etat a proposé mercredi une enveloppe financière globale de 47 millions de francs pour 2024, dont 15 millions pour 'la vie chère'. Insuffisant, clament les syndicats.

Une délégation de cinq ministres a reçu dans l'après-midi à Lausanne les représentants de trois syndicats durant environ deux heures. C'était leur deuxième rencontre après celle du 23 février. Les 47 millions mis sur la table, dont 32 millions pérennes, représentent une enveloppe supplémentaire englobant des mesures salariales (public et parapublic) et des mesures de renforcement structurel (social et écoles).

Les syndicats ont parlé d'un échec par rapport à ce qu'ils espéraient et ont quitté les discussions. 'Insuffisant. Pas à la hauteur', ont-ils résumé à l'issue de la rencontre, très déçus. Le mouvement de contestation devrait donc se poursuivre avec une sixième journée de grève et de manifestations mardi prochain.

/ATS