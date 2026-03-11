Le Conseil des Etats veut relancer le nucléaire en Suisse

Le Conseil des Etats veut relancer le nucléaire en Suisse. Il a accepté mercredi par 27 voix ...
Photo: Le Conseil des Etats veut autoriser la construction de nouvelles centrales nucléaires.

Le Conseil des Etats veut relancer le nucléaire en Suisse. Il a accepté mercredi par 27 voix contre 13 d'entrer en matière sur le contre-projet à l'initiative Stop au black-out qui lève l'interdiction de construire de nouvelles centrales.

/ATS
 

