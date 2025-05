Le Conseil fédéral et les départements ont plus voyagé en 2024

Les membres du Conseil fédéral ont passé 513 heures dans des avions et des hélicoptères de la Confédération l'année dernière, soit 31 de plus qu'en 2023. Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis totalise le plus grand nombre d'heures de vol.

Le Tessinois a passé environ 140 heures dans les airs l'an dernier, selon le bilan annuel du Service de transport aérien de la Confédération (STAC) dont le gouvernement a pris acte mercredi. Loin devant les 21 heures du chef du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication Albert Rösti, qui ferme le classement.

L'ancienne ministre de la défense Viola Amherd, présidente de la Confédération en 2024, est en deuxième position avec environ 130 heures de vol, suivie par le ministre de l'économie Guy Parmelin avec quelque 62 heures. Viennent ensuite la ministre des finances Karin Keller-Sutter et la ministre de l'intérieur Elisabeth Baume-Schneider (environ 47 heures chacune) et le ministre de justice et police Beat Jans (près de 30 heures).

Les conseillers fédéraux, les départements, l'Assemblée fédérale, la Chancellerie fédérale, les tribunaux fédéraux et l'Armée suisse ont effectué au total 759 heures de vol en 2024, contre 731 en 2023. Les avions ont volé 645 heures et les hélicoptères 114.

Les émissions de CO2 des vols du STAC sont entièrement compensées au moyen d'attestations. Depuis 2023, du biocarburant (appelé Sustainable Aviation Fuel) est ajouté au carburant d'aviation fossile. Il est prévu que, d'ici 2030, cette part s'élève à 10%, ce qui correspond à près de 4,5 millions de litres par an.

/ATS