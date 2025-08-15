Le Conseil fédéral favorable à la suppression de la valeur locative

La valeur locative doit être supprimée, et les cantons doivent pouvoir percevoir un impôt spécial ...
Le Conseil fédéral favorable à la suppression de la valeur locative

Le Conseil fédéral favorable à la suppression de la valeur locative

Photo: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

La valeur locative doit être supprimée, et les cantons doivent pouvoir percevoir un impôt spécial pour compenser les pertes de recettes. Le Conseil fédéral est favorable à la réforme de l'imposition de la propriété du logement, en votation le 28 septembre.

Le Parlement a avalisé en décembre un changement de système complet d'imposition du logement. La valeur locative, à savoir un impôt sur le montant théorique qu'un propriétaire pourrait en retirer s'il le mettait en location, est supprimée. En contrepartie, les intérêts de la dette hypothécaire et les frais d'entretien et de rénovation de l'immeuble ne sont plus que partiellement déductibles.

Le Conseil fédéral défend la réforme, qu'il juge équilibrée, dans un communiqué publié vendredi. Celle-ci diminuerait l'incitation à l'endettement et simplifierait le système fiscal. Elle prévoit aussi un impôt spécial sur les résidences secondaires occupées principalement par leur propriétaire, afin de prévenir d'importantes pertes de recettes pour les cantons touristiques. Le gouvernement a salué cette possibilité.

Ce nouvel impôt et l'abolition de la valeur locative ne peuvent pas entrer en vigueur l'un sans l'autre puisque le Parlement a lié juridiquement les deux volets. Le changement nécessite une modification de la Constitution avec un référendum obligatoire et donc un oui du peuple et des cantons.

/ATS
 

Actualités suivantes

Le PIB fait du surplace au 2e trimestre

Le PIB fait du surplace au 2e trimestre

Économie    Actualisé le 15.08.2025 - 09:15

Grand-St-Bernard: le trafic interrompu durant neuf nuits

Grand-St-Bernard: le trafic interrompu durant neuf nuits

Économie    Actualisé le 15.08.2025 - 09:03

Sandoz égratigné par ricochet par les droits de douane

Sandoz égratigné par ricochet par les droits de douane

Économie    Actualisé le 15.08.2025 - 07:51

Performance semestrielle en repli pour Mobilezone

Performance semestrielle en repli pour Mobilezone

Économie    Actualisé le 15.08.2025 - 07:23

Articles les plus lus

Italie: piratage de milliers de passeports dans des hôtels

Italie: piratage de milliers de passeports dans des hôtels

Économie    Actualisé le 14.08.2025 - 15:54

Performance semestrielle en repli pour Mobilezone

Performance semestrielle en repli pour Mobilezone

Économie    Actualisé le 15.08.2025 - 07:23

Sandoz égratigné par ricochet par les droits de douane

Sandoz égratigné par ricochet par les droits de douane

Économie    Actualisé le 15.08.2025 - 07:51

Grand-St-Bernard: le trafic interrompu durant neuf nuits

Grand-St-Bernard: le trafic interrompu durant neuf nuits

Économie    Actualisé le 15.08.2025 - 09:03

Martigny: Karin Keller-Sutter a verni le nouveau Barryland

Martigny: Karin Keller-Sutter a verni le nouveau Barryland

Économie    Actualisé le 14.08.2025 - 14:51

Italie: piratage de milliers de passeports dans des hôtels

Italie: piratage de milliers de passeports dans des hôtels

Économie    Actualisé le 14.08.2025 - 15:54

Performance semestrielle en repli pour Mobilezone

Performance semestrielle en repli pour Mobilezone

Économie    Actualisé le 15.08.2025 - 07:23

Sandoz égratigné par ricochet par les droits de douane

Sandoz égratigné par ricochet par les droits de douane

Économie    Actualisé le 15.08.2025 - 07:51