Le Conseil fédéral va poursuivre les négociations

Après l'entrée en vigueur des droits de douane américains de 39%, le Conseil fédéral a annoncé ...
Après l'entrée en vigueur des droits de douane américains de 39%, le Conseil fédéral a annoncé jeudi qu'il allait poursuivre les négociations avec les Etats-Unis . Le gouvernement va aussi mener des discussions sur les allégements envisageables pour les entreprises.

