Le Conseil fédéral veut un programme d'assainissement à 2 milliards

La Confédération devra se serrer la ceinture en 2024. Tous les secteurs sont concernés. La contribution à Horizon Europe ne sera plus budgétisée et les dépenses de l'armée augmentées plus lentement que prévu.

La guerre en Ukraine et l'accueil de réfugiés, les mesures en faveur du secteur de l'énergie, la dette Covid: la Confédération va au-devant de déficits importants à partir de 2024.

Le Conseil fédéral entend équilibrer le budget l'an prochain en ayant recours à un programme d'assainissement allant jusqu'à deux milliards de francs. Plusieurs mesures sont prévues, a-t-il indiqué mercredi.

La contribution obligatoire de la Suisse au programme de recherche Horizon Europe, soit 600 millions de francs, ne sera plus budgétisée. La Suisse n'y est plus associée.

Les dépenses de l'armée seront augmentées plus lentement que prévu. Le Conseil fédéral propose un budget de 5,6 milliards pour 2024. Le Conseil fédéral demandera aussi à tous les départements de baisser leurs dépenses faiblement liées d'1 ou 2%, sauf à l'armée.

