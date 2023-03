Le Conseil national s'empare à son tour de la PA22+

Le Conseil national débat ce mercredi de la politique agricole (PA22+). La mini-réforme, allégée depuis sa suspension il y a deux ans, se limite à des points non contestés. La gauche et le PVL aimeraient y intégrer un peu plus d'exigences environnementales.

La PA22+ avait été suspendue en raison de plusieurs points controversés, notamment en matière de paiements directs. La stratégie à l'horizon 2050 reprend les recommandations que le Conseil fédéral a faites dans son rapport publié en juin 2022. Elle se fera par étapes.

Les agriculteurs continueront à produire plus de la moitié des aliments en Suisse. Il est prévu d'accroître la productivité du travail de 50% par rapport à 2020 grâce à de nouvelles technologies. Les émissions de gaz à effet de serre auront diminué de 40% par rapport à 1990.

Le Conseil des Etats a déjà discuté du projet. La gauche avait échoué à y inclure des mesures plus courageuses en matière de biodiversité. Au terme des débats, Adèle Thorens (Vert-e-s/VD) avait qualifié le projet de 'minimaliste'. 'A l'impossible nul n'est tenu', lui avait répondu le conseiller fédéral Guy Parmelin pour qui il vaut mieux avancer par 'petits pas'.

Lors des débats préparatoires, la commission de l'économie du Conseil national a suivi la ligne tracée par le Conseil fédéral et la Chambre des cantons. La gauche et le PVL tenteront de revenir à la charge pour affronter la crise du climat et de la biodiversité. D'autres points sont par contre incontestés comme l'amélioration de la couverture sociale pour le conjoint travaillant sur l'exploitation.

La révision du droit foncier, à l'origine inclue dans la réforme, sera traitée dans un projet distinct. Le National devrait en outre demander des précisions sur la suite de la politique agricole. Le Conseil fédéral devra concrétiser la proposition de ligne stratégique qu'il a présentée dans son rapport de juin sur l'orientation future de la politique agricole 2050.

/ATS