Le DETEC ne présentera plus d'« ébauches d'idées » au Parlement

Le Département des transports ne présentera désormais au Parlement que des projets ferroviaires accompagnés de plans détaillés. Par le passé, le Parlement approuvait des projets 'qui n'étaient encore que des ébauches', juge le ministre des Transports Albert Rösti.

Cela a entraîné une augmentation significative des coûts et des retards, a déclaré M. Rösti dans une interview publiée jeudi dans la Neue Zürcher Zeitung.

Lorsque les projets sont présentés au Parlement au stade de l'avant-projet, les coûts peuvent être estimés de manière relativement précise et la construction peut avancer rapidement, a estimé le chef du Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). C'est déjà le cas pour les projets routiers.

Le fonds d'infrastructure ferroviaire a jusqu'à présent créé de fausses incitations, a déclaré M. Rösti, ajoutant: 'ceux qui ont soumis leurs projets plus rapidement ont obtenu plus tôt une décision du Parlement.' La Confédération a ainsi reçu des projets qui n'étaient pas encore complètement clarifiés.

Le cas de Bâle en exemple

Fin janvier, le Conseil fédéral a présenté les grandes lignes de l'extension des infrastructures de transport jusqu'en 2045. Il souhaite essentiellement augmenter la capacité ferroviaire et éliminer les goulets d'étranglement du réseau routier national. Il renonce à plusieurs projets routiers. Le gouvernement fédéral présentera les projets ferroviaires auxquels il renonce au début de la consultation.

Fin janvier, le Conseil fédéral a notamment annoncé que la ligne diamétrale avec gare souterraine à la gare CFF de Bâle figurerait dans le message 2031. Ce projet illustre la manière dont le ministre des Transports entend procéder à l'avenir pour les projets ferroviaires: 'nous réservons déjà les fonds pour l'extension à Bâle, mais nous ne présenterons ce projet au Parlement que lorsque les plans détaillés seront disponibles', a déclaré M. Rösti dans une interview récente.

Le tunnel du Grimsel déjà traité par le Parlement

D'autres grands projets devraient s'y ajouter d'ici 2045. Parmi eux figure le tunnel du Grimsel. Le Parlement avait déjà examiné le dossier du tunnel en 2023 et donné au gouvernement fédéral le temps d'étudier le projet plus en détail.

Selon M. Rösti, la question de la construction effective du tunnel reste toutefois ouverte pour l'instant. Si l'opérateur de réseau Swissgrid ou l'autorité de surveillance du marché de l'électricité Elcom se prononcent contre le projet, il n'y aura probablement pas de tunnel du Grimsel, a-t-il déclaré. Cela dépendra également des communes et des cantons concernés.

La consultation sur les prochaines étapes de l'extension devrait débuter l'été prochain. Le Conseil fédéral prévoit de transmettre le message au Parlement début 2027, qui devrait en débattre à partir de l'été 2027.

