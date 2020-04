Le DFAE a déjà rapatrié plus de 2000 Suisses

L'opération de rapatriement du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) s'est poursuivie mercredi avec l'arrivée de trois vols en provenance du Pérou, de la Tunisie et du Cameroun. Depuis le 24 mars, le DFAE a rapatrié plus de 2000 Suisses via 13 vols.

Ces personnes n'ont pas pu organiser elles-mêmes leur retour en raison des restrictions de voyages dues au Covid-19, écrit le DFAE sur son site internet. Selon le département, des milliers de voyageurs sont encore bloqués à l'étranger.

D'autres vols sont prévus ces prochains jours. Deux avions sont attendus jeudi en provenance de Yangon (Myanmar) et de Casablanca (Maroc). Des vols au départ de Phuket (Thaïlande), Quito (Equateur) et Phnom Penh (Cambodge) doivent se poser à Zurich vendredi. Dimanche, c'est un vol en provenance de Sydney qui devrait fouler le sol helvétique.

La Suisse accueille des voyageurs d'autres pays sur ses vols vers l'Europe, environ un millier jusqu'à présent. En échange, le DFAE vérifie s'il y a de la place pour les ressortissants suisses sur les vols opérés par d'autres pays.

/ATS