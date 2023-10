Le Grand Prix du Vin Suisse remporté par la cave Leukersonne

Le domaine viticole valaisan Leukersonne à Susten a remporté vendredi soir à Berne le prix de la 'cave suisse de l'année'. Huit des quinze distinctions distribuées lors de cette 17e édition du Grand Prix du Vin Suisse sont revenues à des producteurs valaisans.

La cave Leukersonne, dirigée par Damian et Fabienne Seewer ainsi que par Jörg et Karin Seewer, succède à une autre cave valaisanne, celle du Rhodan-Mounir Weine à Salquenen, victorieuse en 2022, ont indiqué dans un communiqué l'association Vinea et le journal Vinum, organisateurs du concours.

Le Valais obtient encore les premières places dans les catégories 'Autres cépages blancs purs', 'Assemblages blancs', 'Vins rosés et blancs de noirs', 'Gamaret, Garanoir ou Mara purs', 'Syrah', 'Autres cépages rouges purs', 'Assemblage rouges', 'Vins blancs, rouges et rosés avec sucre résiduel dès 8g/l'.

Pinot noir à Neuchâtel

Le canton de Neuchâtel se distingue dans deux catégories: celles des vins effervescents, avec la maison Mauler à Môtiers, et du pinot noir, avec la cave des Lauriers à Cressier, indique Neuchâtel Vins et Terroire dans un communiqué distinct.

Quant au vigneron vaudois Jean-François Neyroud-Fonjallaz, il s'adjuge, pour la troisième fois consécutive, la catégorie du chasselas. Dans la catégorie 'merlot', le titre est revenu à l'azienda Agraria Cantonale di Mezzana, à Coldrerio (TI).

La compétition a réuni cette année 2740 vins de toute la Suisse, soit près de 400 de plus qu'en 2022, précise le communiqué de Vinea et Vinum. Ils ont été dégustés et notés à l'aveugle par un jury international. Au total, 45 trophées ont été distribués.

/ATS