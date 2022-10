Le Grand Prix du vin Suisse remporté par une cave valaisanne

La meilleure cave suisse de l'année est valaisanne. Il s'agit de la Cave du Rhodan-Mounir Weine à Salquenen. Elle a été couronnée vendredi soir à Berne lors du 16e Grand Prix du Vin Suisse.

C'est la première fois que la cave valaisanne remporte le titre suprême. L'année passée, elle s'était hissée sur la plus haute marche du podium dans la catégorie 'Autres cépages rouges purs', indiquent dans un communiqué l'association Vinea et le journal Vinum, organisateurs du concours.

La cave valaisanne est exploitée par la troisième génération de la famille Mounir. Elle remporte également le prix Vinissimo 'Coup de coeur Rouge'.

Cinq premières places

Cette année, 80 caves étaient nominées pour remporter l'un des 39 trophées et des cinq prix spéciaux décernés à l'occasion de la cérémonie de gala du Grand Prix du Vin Suisse qui s'est déroulée au Kursaal de Berne en présence de quelque 550 convives.

Les deux plus grands cantons viticoles de Suisse, Vaud et le Valais, se taillent la part du lion. Ils se classent respectivement 14 et 13 fois sur le podium.

Le Valais obtient cinq premières places dans les catégories 'Autres cépages blancs purs', 'Assemblages blancs', 'Gamay', 'Autres cépages rouges purs' et la catégorie 'Vins Mousseux'; Vaud en obtient autant dans les catégories 'Chasselas', 'Vins rosés et blancs de noirs', 'Assemblages rouges purs', 'Gamaret, Garanoir ou Mara purs' et 'Vins blancs, rouges, et rosés avec sucre résiduel dès 8g/l'.

Plus de deux mille vins

Les Grisons remportent le premier prix 'Riesling-Sylvaner', le Tessin le premier prix des Merlot, et Zurich et le premier lauréat de la catégorie Pinot Noir.

La compétition a réuni cette année 2325 vins. Ils ont été dégustés et notés à l'aveugle par 132 jurés à Sierre entre le 25 et le 29 juillet. En août, les six meilleurs vins des treize catégories au concours ont été goûtés à nouveau, toujours à l'aveugle, par un jury suisse et international de dix personnes qui a sélectionné les trois meilleurs vins de chaque catégorie.

/ATS