Le Kazakhstan va vendre de l'uranium à Axpo

Le Kazakhstan, premier producteur mondial d'uranium, va en vendre pour la première fois à l'énergéticien Axpo, qui a prolongé la durée de vie de ses centrales nucléaires. Le groupe argovien renoncera dorénavant aux livraisons depuis la Russie.

Kazatomprom, plus grande entreprise minière d'uranium au monde, et le groupe Axpo ont annoncé lundi avoir signé le 'tout premier contrat pour fournir du concentré d'uranium naturel kazakh pour les besoins énergétiques des centrales nucléaires suisses de Beznau et de Leibstadt', situées dans le canton d'Argovie.

Selon Bruno Zimmermann, responsable du combustible nucléaire chez Axpo, cité dans un communiqué conjoint, cet accord permet d''assurer un approvisionnement énergétique stable pour la Suisse et contribue aux efforts mondiaux de décarbonisation' pour limiter les émissions de gaz à effet de serre participant au réchauffement climatique.

Le contrat, qui ne mentionne pas les détails financiers et les volumes de livraisons, 'est d'importance stratégique pour Axpo et (la centrale nucléaire) KKL AG qui continuent à diversifier et sécuriser leur approvisionnement en combustible'.

Grâce à ce contrat, Axpo pourra désormais renoncer aux livraisons de fournisseurs russes, a souligné la société de Baden dans un communiqué distinct. Outre le Kazakhstan, l'entreprise se fournit aussi au Canada. L'uranium est ensuite traité en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

Les premières livraisons issues de ces contrats sont attendues en 2026, a ajouté Axpo.

Débat sur le nucléaire relancé

Début décembre, le groupe Axpo avait annoncé que la centrale nucléaire de Beznau, en activité depuis 1969, restera en service jusqu'en 2033.

Concernant les autres réacteurs en activité, il est actuellement prévu de laisser la centrale nucléaire de Gösgen en activité durant au moins 60 ans, soit jusqu'en 2039 au plus tôt. Quant à celle de Leibstadt, elle ne devrait pas être mise à l'arrêt avant 2045. Aucune décision n'a encore été prise quant à une éventuelle prolongation.

Le directeur général d'Axpo, Christoph Brand, avait alors indiqué que l'exploitation à long terme des centrales nucléaires jusqu'en 2050 environ faisait partie des options technologiques qui ont une capacité de production suffisante, qui sont abordables et qui sont en même temps neutres en termes de CO2.

Le Conseil fédéral avait relancé en août 2024 le débat sur l'énergie nucléaire, revenant sur la décision populaire exprimée en 2017 de tourner progressivement le dos à l'atome et d'interdire la construction de nouvelles centrales. Le ministre de l'Energie Albert Rösti (UDC) avait formulé l'éventualité de construire une nouvelle centrale sur le site de celle en voie de désaffectation de Mühleberg.

Ex-république soviétique d'Asie centrale bordant la Russie et la Chine, le Kazakhstan est de loin le premier producteur mondial d'uranium, avec plus de 40% de la production mondiale, ainsi que le troisième fournisseur d'uranium naturel à l'Union européenne.

Malgré ses immenses ressources naturelles, le Kazakhstan souffre de déficit énergétique et va construire une centrale nucléaire près du lac Balkhach (sud), un projet pour lequel sont sur les rangs la Chine, la Russie, la France et la Corée du Sud.

