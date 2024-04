Le LEB commande quatre rames chez Stadler Rail

L'exploitant ferroviaire Lausanne-Echallens-Bercher (LEB) a passé commande de quatre rames supplémentaires de type 'Be 4/8' chez le fabricant thurgovien de matériel roulant Stadler Rail, sur la base d'un contrat signé en 2017.

Elles seront 'entièrement fabriquées dans l'usine Stadler de Bussnang', comme les six premières rames livrées en 2019. Avec cette option, 'les LEB et Stadler continuent à développer l'offre de transports en commun de la région lausannoise et du Gros-de-Vaud', souligne le communiqué publié mardi.

Les véhicules de 44,8 mètres de long sont dotés de 106 places assises et peuvent rouler à maximum 90 km/h.

Aucun montant n'a été dévoilé.

/ATS