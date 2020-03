Le Magic Pass vient en aide à une dizaine de stations de ski

Pour la première fois depuis sa création il y a trois ans, le Magic Pass actionne son fonds de solidarité pour les stations de ski partenaires qui ont connu un hiver difficile. Plus de 800'000 francs seront distribués à une dizaine de stations de faible altitude.

La 3e saison hivernale de l'abonnement Magic Pass a été jugée 'excellente' dans l'ensemble par ses responsables, lors d'un bilan présenté mardi devant les médias à Lausanne. Un total de 135'400 abonnements ont été vendus pour la saison 2019/2020 contre 105'000 la saison précédente. Cela correspond à une augmentation des ventes de 30% et même de 68% par rapport à la saison inaugurale de 2017/2018 (80'500 abonnements vendus).

En moyenne, un détenteur du Magic Pass passe dix journées de ski durant l'hiver, dans différentes stations.

Résultats à nuancer

Mais la saison d'hiver actuelle fait ressortir des résultats nuancés entre les différentes régions du territoire Magic Pass, a expliqué Pierre Besson, président de l'administration de Magic Mountains Cooperation, la société coopérative qui gère l'abonnement transcantonal. 'Les stations du sud comme celles du Chablais et de la vallée du Rhône ont connu des records de fréquentation alors que celles du nord ont eu des conditions très difficiles', explique-t-il.

C'est pourquoi la coopérative a décidé d'actionner son fonds de solidarité pour la toute première fois, avec la distribution de plus de 800'000 francs à une dizaine de stations de faible altitude. Cette aide permet ainsi à des stations de la Riviera, du canton de Fribourg et de l'Arc Jurassien de poursuivre l'activité des remontées mécaniques et d'assurer un accès à la montagne dans ces régions, selon les responsables du Magic Pass.

Grâce à un nombre d'abonnés et une fréquentation en hausse, le chiffre d'affaires généré de l'hiver au 1er mars 2020 pour les stations Magic Pass atteint un cumul de plus de 100 millions de francs, dont 47 millions issus du Magic Pass. Cela équivaut à une hausse de 9% par rapport à la saison dernière.

Ce résultat financier a permis de distribuer des sommes importantes aux stations partenaires avant même le début de la saison d'hiver, soulignent les responsables.

Nouvelle option bains thermaux

Leur objectif pour la saison 4 du Magic Pass a été quelque peu rabaissé à la vente de 120'000 abonnements. Cela s'explique par le départ de Crans-Montana du concept, ce qui correspondra à une perte nette de 15'000 forfaits environ. Le prix de vente reste fixé à 399 francs pour tout achat avant le 6 avril midi.

La Robella Val-de-Travers (NE) ainsi que Saas-Fee et Saas-Almagell (VS) l'été (hors ski d'été) viendront compléter le territoire pour la saison 2020/2021. Autre nouveauté: une option bains permettra un accès illimité toute l’année aux bains thermaux et piscines de montagne pour 249 francs.

L'abonnement Magic Pass, valable été comme hiver, a été lancé en 2017. Il réunit 30 stations dans les cantons du Valais, de Vaud, de Fribourg, de Neuchâtel et du Jura. Crans-Montana était le plus grand domaine skiable de l'offre.

/ATS