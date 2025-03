Le Parlement approuve l'accord de libre-échange avec l'Inde

La Suisse pourra ratifier l'accord de libre-échange entre l'AELE et l'Inde. Après le Conseil des Etats, le National a donné son feu vert jeudi, par 131 voix contre 22. La gauche souhaitait exclure les investissements causant des dommages environnementaux et sociaux.

Après seize ans de négociations, la Suisse a signé l'accord avec l'Inde il y a un an, aux côtés des autres membres de l'Association européenne de libre-échange (AELE), à savoir l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège. Ce sont 94,7% des exportations suisses vers l'Inde qui bénéficieront d'allégements douaniers. Actuellement, l'Inde prélève des droits de douane très élevés sur la plupart des produits importés.

'Accord historique', 'prouesse diplomatique', 'jalon': le camp bourgeois a salué l'accord, qui permet à la Suisse de diversifier son accès aux marchés étrangers, entre autres. La gauche n'était pas satisfaite vis-à-vis du chapitre sur la promotion des investissements et la coopération, et ce malgré le chapitre sur le commerce et le développement durable. Elle s'est en partie abstenue.

