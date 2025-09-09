Le Parlement demande des valeurs limites pour les PFAS

La Suisse doit fixer des valeurs limites pour les PFAS, des polluants éternels. Le Conseil national a posé mardi les jalons d’une réglementation pour ces substances dans l’environnement. Le Conseil fédéral a rassuré en précisant que des travaux étaient déjà en cours.

Les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS) forment un groupe de plusieurs milliers de composés chimiques. On les trouve partout, dans les objets de notre vie quotidienne mais aussi dans les sols, les nappes phréatiques, l'alimentation.

Selon les experts, une concentration trop élevée peut être nocive pour la santé humaine, avec des effets cancérogènes et perturbateurs pour le système endocrinien, a rappelé le rapporteur de commission Nicolas Kolly (UDC/FR) en ouverture de la session extraordinaire consacrée au PFAS.

Mardi, le National a empoigné pas moins de huit motions visant à serrer la vis à ces produits. Par 129 voix contre 61, il en a accepté notamment une demandant au Conseil fédéral de fixer des valeurs limites pour les PFAS dans l'environnement.

/ATS