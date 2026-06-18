Le Parlement refuse de freiner le retour du nucléaire
La Suisse doit aller de l'avant sur le dossier du nucléaire. Le Conseil national a refusé jeudi ...
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