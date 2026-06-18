Le Parlement refuse de freiner le retour du nucléaire

La Suisse doit aller de l'avant sur le dossier du nucléaire. Le Conseil national a refusé jeudi ...
Le Parlement refuse de freiner le retour du nucléaire

Le Parlement rouvre la porte au nucléaire

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La Suisse pourra compter sur l'atome pour son approvisionnement énergétique. Après le Conseil des Etats, le National a adopté jeudi un contre-projet du Conseil fédéral qui permet la construction de nouvelles centrales nucléaire. Le peuple aura le dernier mot.

/ATS
 

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