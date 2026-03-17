Le Parlement s'accorde sur le plan d'économies 2027-2029

Le Parlement est tombé d'accord sur le plan d'économies 2027-2029. Le National a validé la ...
Le Parlement s'accorde sur le plan d'économies 2027-2029

Le Parlement s'accorde sur le plan d'économies 2027-2029

Photo: KEYSTONE/ANDREAS BECKER

Le Parlement est tombé d'accord sur le plan d'économies 2027-2029. Le National a validé la mouture du Conseil des Etats mardi. Le montant des coupes s'élève à environ 5,2 milliards de francs.

Le Parlement réduit ainsi de plus d'un tiers le plan d'allègement concocté par le gouvernement. Celui-ci prévoyait une coupe de 8,5 milliards entre 2027 et 2029.

Les économies touchent pratiquement tous les secteurs, et particulièrement la formation, les transports et la coopération internationale. Elles doivent permettre de compenser les frais engagés pour la 13e rente AVS et l'armée dont le budget a été augmenté.

L'agriculture sort grande gagnante des débats. Le Parlement a décidé de l'épargner de pratiquement toutes les coupes prévues par le Conseil fédéral.

Les risques d'un référendum se réduisent. Les Vert-e-s, qui étaient les plus susceptibles d'en lancer un, ont annoncé lundi renoncer à cette possibilité.

/ATS
 

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