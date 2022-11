Le Prix Dumur récompense le courage dans les zones de conflits

La journaliste canado-suisse Maurine Mercier est la lauréate 2022 du Prix Jean Dumur. Ce dernier veut ainsi récompenser le courage journalistique et la recherche sincère de la vérité humaine dans les zones de conflit comme en Ukraine.

La journaliste de 41 ans a fait preuve de ces qualités en tant que correspondante en Ukraine de la Radio Télévision Suisse, de Radio France et de la Radio-Télévision belge francophone, écrit l'Association des amis de Jean Dumur mardi dans un communiqué. Auparavant, Maurine Mercier avait rendu compte durant près de six ans des effets du Printemps arabe et de la guerre civile en Libye en qualité de correspondante permanente à Tunis.

'Au contraire de l'urgence et, parfois, de l'inachevé, qui caractérisent la mission de l'envoyé spécial', comme l'écrit le jury du prix, Maurine Mercier a choisi de s'établir à Kiev quelques jours après l'attaque de la Russie contre l'Ukraine en février dernier. Cela lui permet d''être au plus proche des souffrances humaines, mais aussi des joies, des moments d'intensité qui marquent les territoires de conflits', ajoute le jury, cité dans le communiqué.

L'essence du métier

Partager le quotidien des peuples en guerre, se faire l'intermédiaire entre son public d'auditeurs et de téléspectateurs, et surtout, s'immerger dans la profondeur: telles sont les objectifs de la journaliste née à Lausanne et qui a grandi au Québec avant de revenir en Suisse où elle a été formée au métier à TVRL puis à La Télé.

'Traversée de nécessaires questions et doutes sur le rôle des journalistes en zone de guerre, sur l'impossibilité de travailler de part et d'autre du front, Maurine Mercier parvient à restituer au plus près de sa conscience, dans la transparence et l'humilité, l'essence de son métier', souligne le jury. En cela, elle incarne les valeurs du Prix Jean Dumur qui lui sera remis le 11 novembre prochain à l'occasion des Assises presse et démocratie.

En souvenir de Jean Dumur, figure du journalisme romand disparu en 1986, le prix éponyme récompense chaque année un journaliste de Suisse romande pour son travail. Doté de 5000 francs, il est décerné par une association composée de journalistes et de rédacteurs en chef. L'an dernier, le Prix Jean Dumur avait honoré le travail d'enquête et la capacité d'innovation du Nouvelliste en récompensant son rédacteur en chef Vincent Fragnière.

/ATS