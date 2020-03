Le Tessin ferme tous les restaurants, bars et magasins, dès minuit

Le Tessin franchit encore une étape dans la lutte contre le coronavirus. Dès minuit samedi, il boucle tous les restaurants, bars et magasins, à l'exception des épiceries et pharmacies. Dans le canton de Vaud, les bars et les restaurants fermeront désormais à 22h00.

Tous les lieux publics - restaurants, pubs, hôtels, snacks de stations-service - vont rester fermés au Tessin, a annoncé le Conseil d'Etat samedi. Tous les magasins sont également concernés, salons de coiffure et de beauté compris.

L'administration sera réduite au minimum à partir de lundi. Les épiceries, les pharmacies et les stations-service peuvent elles rester ouvertes. Les guichets postaux et bancaires ne sont pas non plus fermés. Les cantines des maisons de retraite peuvent également continuer à servir des repas.

Le canton italophone s'aligne donc sur les normes italiennes. Le paquet de mesures a été présenté par le Conseil d'Etat in corpore à Bellinzone samedi soir.

Eventuel report des élections

Un report des élections municipales du 4 avril est actuellement à l'étude. Cependant, aucune décision n'a encore été prise. 'C'est difficile parce que les documents électoraux ont déjà été envoyés', a déclaré le directeur de la justice, Norman Gobbi.

La construction devrait cesser ses activités dès lundi. Le conseiller d'Etat Christian Vitta a présenté une série de mesures économiques pour aider les nombreuses entreprises confrontées à des difficultés croissantes, tous secteurs économiques confondus: plus de 800 entreprises tessinoises ont déjà déposé une demande de travail de courte durée.

Restaurants vaudois fermés dès 22h00

Peu après la décision des autorités tessinoises, le Conseil d'Etat vaudois a publié samedi soir sur son site internet de nouvelles directives d'application pour les secteurs de l'hôtellerie, de la restauration et du divertissement.

Ces mesures urgentes, signées par les conseillers d'Etat Philippe Leuba et Rebecca Ruiz, ordonnent aux bars, cafés et restaurants de fermer les établissements dès 22h00, en raison de la pandémie de coronavirus. Ces directives doivent être appliquées 'avec effet immédiat'. Comme déjà annoncé vendredi, les discothèques vaudoises restent quant à elles totalement fermées.

/ATS