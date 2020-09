Le Tessin prolonge ses actions de promotion touristique

Forts du succès rencontré par leur initiative lancée fin juin, les promoteurs de 'Vivi il tuo Ticino' (Vis ton Tessin) ont décidé de reconduire les actions destinées à soutenir l'activité touristique locale, qui devaient initialement se terminer fin septembre.

Dans le cadre de cette initiative, menée de concert avec l'Agence touristique tessinoise (ATT) et la Banque cantonale du Tessin (BancaStato), le volet 'Gusta il Ticino' (restauration) sera prolongé jusqu'au 31 octobre et 'Soggiorna in Ticino' (hôtellerie) jusqu'au 31 décembre, a fait savoir dans un communiqué le gouvernement tessinois.

'Le Tessin est une des rares régions à avoir enregistré une importante augmentation des nuitées en juillet dernier (+12,2%)', rappelle vendredi le département cantonal des finances et de l'économie (DFE), soulignant que cela a permis aux acteurs de la branche de 'récupérer au moins en partie le terrain perdu dans les premiers mois de l'année'.

Lancé officiellement par les autorités tessinoises le 22 juin, 'Vivi il tuo Ticino' offre aux résidents du canton italophone différentes remises à faire valoir dans les structures touristiques locales participantes.

Dans leur communiqué, les autorités tessinoises se félicitent du succès remporté par l'initiative. A ce jour, plus de 151'000 bons 'Gusta il Ticino' - d'une valeur de 25 francs l'unité - ont été distribués, alors que les remises liées à 'Soggiorna in Ticino' ont permis de générer 3800 nuitées dans les structures hôtelières cantonales.

