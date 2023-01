Le Valais a recensé 51 loups en 2022

L'Etat du Valais a présenté jeudi un bilan de la présence du loup en Valais en 2022: 51 individus ont été identifiés génétiquement contre 36 l'année précédente. La présence de huit meutes avec des petits est confirmée et le grand prédateur a tué 415 animaux de rente.

Le service valaisan de la chasse, de la pêche et de la faune (SCPF) a identifié via des analyses ADN 30 loups et 21 louves. 'Nous pouvons aussi attester de la présence de huit meutes, dont une transfrontalière, entre la France et le Val-d'Illiez', a indiqué Nicolas Bourquin, chef du SCPF.

Depuis 2005, le canton constate 'une montée en puissance de la colonisation du territoire par le loup'. Le chef du SCPF a toutefois 'bon espoir que la situation se stabilise', comme c'est toujours le cas lorsque les ressources, comme l'habitat et la nourriture, viennent à manquer.

En 2022, le grand prédateur a tué 415 animaux de rente dans 139 attaques. L'année précédente, le canton recensait 336 victimes. Près de 2,5 millions de francs ont été investis pour la protection des troupeaux.

/ATS