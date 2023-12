Le Valais interdit l'utilisation de mousses extinctrices avec PFAS

D’ici à la fin 2023, tous les corps de sapeurs-pompiers du Valais seront équipés d’émulseurs exempts de PFAS et l'utilisation de mousses contenant ces substances 'toxiques' est désormais interdite. L'objectif est d'éviter toute nouvelle pollution.

Les anciens stocks de mousse pouvant contenir des composés per- et polyfluoroalkylés (PFAS) seront récupérés et éliminés dans le courant de l'année 2024 par l'Office cantonal du feu qui a commandé 5000 litres d'un produit totalement exempt de ces substances, indique mardi le canton dans un communiqué. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la stratégie du Service de l'environnement relative au PFAS.

Depuis 2021, l'utilisation de mousse extinctrice pouvant contenir des PFAS est interdite lors d'exercices de pompiers, mais était encore permise lors d'interventions sur le terrain. Une directive, élaborée par l'Office cantonal du feu et le SEN met désormais fin à cette exception.

Les PFAS sont problématiques car ils sont toxiques, mobiles et s’accumulent durablement dans l’environnement.

