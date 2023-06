Le Valais veut davantage de chiens de protection pour ses troupeaux

Le Valais a développé son propre programme pour tester et légitimer des chiens pour la protection des troupeaux contre les loups. Plus de 40 chiens ont déjà été formés et seront sur les alpages cet été. La Confédération doit encore reconnaître cette formation.

La filière officielle de formation des chiens pour la protection des troupeaux Agridea ne parvient pas à suivre la demande sur le territoire national, explique jeudi le service de l'agriculture. Actuellement, le Valais compte cinquante-sept chiens ayant passé les tests d'aptitude édictés par Agridea. Mais il lui en faut davantage.

L'Etat du Valais a donc décidé de développer son propre programme de test et de légitimation. Mission qu'il a confiée à Arcadia, association suisse pour la sauvegarde du pastoralisme. L'idée est de donner des outils aux éleveurs pour former leurs chiots à la socialisation, explique à Keystone-ATS Justine Jacquemart, qui a fondé Arcadia en 2022.

/ATS