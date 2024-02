Le Valais veut développer l'aéroport civil de Sion

Le Valais veut développer l'exploitation de l'aéroport civil de Sion. Un avant-projet de loi en la matière, élaboré avec la Ville, et qui doit permettre d'établir des conditions cadres plus favorables, est en consultation jusqu'au 11 mars.

'Aujourd'hui, on soutient l'aéroport de manière passive en prenant en charge le déficit d'exploitation et des investissements à hauteur de 3 millions, partagé 50-50 par le canton et la commune', explique en conférence de presse le conseiller d'Etat Christophe Darbellay. Pour l'avenir, les deux partenaires veulent pouvoir 'influer sur sa gestion et son exploitation', ajoute-t-il

Pour y arriver, ils proposent un changement de gouvernance du site qui passerait par la création d’une société majoritairement (au moins 51%) en mains des collectivités publiques. A la création de la société, il est prévu d'investir 15 millions de francs.

Jusqu'à tripler les passagers

Actuellement, le site voit défiler près de 35'000 passagers, tout type de trafic confondu, par année. Un chiffre qui pourrait être doublé, voire augmenter jusqu'à 115'000. Selon ce dernier scénario, le plus optimiste, cela représenterait l'équivalent de trois avions de 100 places par jour du jeudi au dimanche, ont détaillé les porteurs de l'avant-projet.

/ATS