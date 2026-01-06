Le Venezuela « va remettre » jusqu'à 50 millions de barils, dit Trump

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que le Venezuela allait 'remettre' jusqu'à 50 millions de barils de pétrole aux Etats-Unis. Les revenus générés par leur vente seront 'contrôlés' par le président américain.

'Je suis ravi d'annoncer que les autorités par intérim du Venezuela vont remettre aux Etats-Unis entre 30 et 50 millions de barils de pétrole sous sanction et de haute qualité', a affirmé Donald Trump sur son réseau social Truth Social.

'Ce pétrole sera vendu au prix du marché et l'argent sera contrôlé par moi, président des Etats-Unis, pour garantir qu'il soit utilisé au profit des peuples du Venezuela et des Etats-Unis', a ajouté le milliardaire républicain.

/ATS