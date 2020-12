Le WEF se tiendra à Singapour du 13 au 16 mai prochains

Le Forum économique mondial (WEF) a annoncé lundi que son édition 2021 se tiendra à Singapour, du 13 au 16 mai. Le grand raout de l'économie mondiale compte retourner dans ses pénates grisonnes à Davos-Klosters pour le millésime 2022.

Ce changement d'emplacement - le site du Bürgenstock en Suisse centrale avait été un temps envisagé pour remplacer Davos - reflète la priorité qu'accorde le WEF 'à la santé et la sécurité des participants et de la population d'accueil', explique l'organisation dans un communiqué. 'Après mûre réflexion, et à la lumière de la situation actuelle concernant les cas Covid-19, il a été décidé que Singapour était le mieux placé' pour organiser la manifestation.

Pendant la traditionnelle 'semaine de Davos', qui se déroulera du 25 au 29 janvier 2021, le WEF accueillera un événement virtuel avec pour objectif de 'rétablir la confiance et façonner les principes, les politiques et les partenariats nécessaires pour 2021'.

'Un sommet mondial des dirigeants est d'une importance cruciale pour déterminer comment nous pouvons nous remettre ensemble de la pandémie', a déclaré Klaus Schwab, fondateur et président exécutif de l'organisation, cité dans le communiqué. Selon lui, la coopération public-privé est 'plus que jamais nécessaire pour rétablir la confiance et remédier aux lignes de fracture apparues en 2020'.

Dans ses 50 ans d'histoire, le WEF n'a eu lieu qu'une seule fois hors de Suisse. Il avait été organisé à New York en 2002, après les attentats du World Trade Center de 2001 et sous la menace de manifestations annoncées à Davos contre la globalisation.

/ATS