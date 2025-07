Le bénéfice de TF1 lesté par une surtaxe exceptionnelle

Le bénéfice net de TF1 a fortement reculé au premier semestre, passant de 96 à 78 millions d'euros (73 millions de francs), du fait d'une surtaxe exceptionnelle et des 'incertitudes macro-économiques' pesant sur les revenus publicitaires.

'La surtaxe devrait peser entre 20 et 25 millions sur l'ensemble de l'année 2025', a précisé mardi le directeur financier du groupe télévisuel français, Pierre-Alain Gérard, qui a souligné qu'en dehors de cet élément exceptionnel, le bénéfice du groupe est quasi stable, ainsi que son chiffre d'affaires consolidé à 1,1 milliard d'euros.

Le chiffre d'affaires publicitaire, à 782 millions d'euros, subit une légère baisse (-2,5%) en raison de 'l'intensification des incertitudes macro-économiques depuis le début du mois d'avril 2025', qui 'a pesé sur les investissements des annonceurs', mais reste porté par le chiffre d'affaires publicitaire de TF1+.

35 millions de streamers

Lancée en janvier 2024, la plateforme de streaming a vu son chiffre d'affaires publicitaire augmenter de 41,4%, à 92 millions d'euros.

'TF1+ rassemble 35 millions de streamers par mois en moyenne au premier semestre 2025, avec un nouveau record de 39 millions de streamers atteint au mois de juin', se félicite le groupe dans leur communiqué.

Une nouvelle forme de monétisation de TF1+ sera mise en place à partir de septembre, à travers le 'micro-paiement'. 'En contrepartie du paiement d'une somme modeste', qui n'a pas encore été précisée, les utilisateurs auront accès à des contenus de haute qualité sans coupure publicitaire.

Côté programmes, 'Bonjour!' devient la troisième matinale de la télévision et sera rallongée de 30 minutes à la rentrée, a annoncé le groupe.

TF1 note également l'impact positif du changement de numérotation de la TNT sur l'audience de sa chaine info LCI.

La branche média du groupe TF1 est confiante pour le second semestre 2025, qui sera notamment marqué par le retour de la 'Star Academy' et de la série 'HPI', avec Audrey Fleurot, pour ses ultimes épisodes. De nouvelles fictions seront lancées sur TF1 et TF1+, comme 'Montmartre' et 'Été 36'.

Côté sport, le groupe, qui a diffusé l'Euro de football féminin 2025 en juillet, diffusera la Coupe du monde de rugby féminine à partir du 22 août.

L'autre perspective qui permet 'd'ouvrir de nouveaux horizons publicitaires' pour TF1 est l'accord signé avec Netflix: à partir de l'été 2026, tous les abonnés Netflix en France pourront regarder les chaînes du groupe TF1 et les contenus à la demande de TF1+, directement sur Netflix.

/ATS