Le bernois Xplain repris par l'allemand Chapters Group

Le prestataire de services informatiques bernois Xplain, cible d'une attaque par rançongiciel qui avait notamment touché Fedpol, l'OFDF, les polices cantonales et les CFF en 2023, passe sous pavillon allemand. Chapters Group a racheté l'entreprise.

L'entreprise d'Interlaken ainsi que sa partenaire Xplain Ibérica sont rachetées par Chapters Group, une société d'investissement dans les PME basée à Hambourg et cotée à la Bourse de Francfort. Le montant de l'opération, effectuée via la filiale zurichoise Chapters Software Switzerland, n'a pas été dévoilé dans le communiqué publié jeudi.

Chapters Software Switzerland 'continuera à gérer les entreprises avec les équipes existantes chez Xplain et Xplain Ibérica, sans changement. Les équipes poursuivront les projets en cours et intensifieront les activités de prospection pour attirer de nouveaux clients pour les solutions existantes et les développements futurs, tout en créant des synergies.'

Les anciens propriétaires de Xplain fondée en 2000, Andreas Löwinger et Jürg Wiedmer 'continueront d'apporter leur expertise, leur vaste expérience et leur large réseau sous l'égide de Chapters Software Switzerland'. M. Löwinger conservera sa fonction de directeur général (CEO) jusqu'à ce qu'une solution de succession soit mise en place.

Procédures closes

'Après la reconstruction de tous les systèmes en raison de l'incident cybernétique, nous pouvons ouvrir un nouveau chapitre et, sous un plus grand toit avec des partenaires stratégiques, aborder des projets de numérisation importants dans le domaine judiciaire', a déclaré Andreas Löwinger, cité dans le document.

En juin 2023, Fedpol et l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) confirmaient des informations sorties dans la presse, selon lesquelles des pirates informatiques avaient publié sur le darknet une partie de leurs données, exploitant une faille sur les serveurs de Xplain qui les hébergeait.

Un an plus tard, les offices fédéraux de la police (fedpol) et de la douane (OFDF) et l'entreprise Xplain ont accepté toutes les recommandations faites par le préposé fédéral à la protection des données en lien avec l'attaque au rançongiciel contre Xplain. Les trois procédures ouvertes après cette cyberattaque ont été closes.

/ATS