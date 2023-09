Le centre d'Härkingen (SO) trie désormais aussi les colis

La Poste a inauguré lundi une nouvelle installation de tri des colis à Härkingen (SO) en présence du conseiller fédéral Albert Rösti. Jusqu'à présent, le centre ne triait que les lettres. Quatre-vingts emplois supplémentaires sont ainsi créés dans ce centre.

La nouvelle installation peut trier jusqu'à 10'000 colis par heure, soit jusqu'à 30 millions par an, a indiqué lundi La Poste. Au total, 50 millions de francs ont été investis dans la transformation du centre d'Härkingen jusqu'alors uniquement destiné au tri des lettres. Le site emploie désormais 740 personnes pour le tri des lettres et 160 pour les colis.

'Il s'agit d'une étape importante', a déclaré le patron de La Poste, Roberto Cirillo. La nouvelle installation à Härkingen est la troisième inaugurée cette année pour le tri des colis après le centre régional de Pratteln (BL) et celui de Wallisellen (ZH).

Service public renforcé

Le centre d'Härkingen 'contribue à la distribution rapide et fiable des lettres et des colis dans chaque coin de notre pays' et il renforce le service public, a déclaré Albert Rösti. Le conseiller fédéral, la présidente du gouvernement soleurois Brigit Wyss, Robert Cirillo et le directeur du centre Christian Mösch ont appuyé sur le bouton jaune qui a lancé la nouvelle installation de tri.

Avec cette nouvelle installation, La Poste réagit à la baisse du nombre de lettres envoyées et à l'augmentation du nombre de colis. Une baisse d'un tiers des volumes de lettres a été enregistrée au cours des dix dernières années. En revanche, le nombre de colis va encore augmenter et ce de manière durable, selon La Poste.

/ATS