Le chancelier Scholz rencontre Xi lors d'une visite controversée

Le chancelier allemand Olaf Scholz a rencontré vendredi à Pékin le président chinois Xi Jinping, dans le cadre d'une visite très controversée. Il doit ensuite s'entretenir avec le premier ministre chinois Li Keqiang.

Xi Jinping a affirmé que la venue de M. Scholz 'renforçait la coopération pratique' avec l'Allemagne, selon des propos rapportés par la télévision publique CCTV. De son côté, Olaf Sholz a indiqué qu'il souhaitait 'développer davantage' la coopération économique avec la Chine, en dépit 'de points de vue différents'.

'Nous voulons également discuter de la manière dont nous pouvons développer davantage notre coopération [...] sur d'autres sujets: le changement climatique, la sécurité alimentaire et les pays endettés', a-t-il dit au chef de l'Etat chinois, selon une source gouvernementale allemande à l'AFP.

Délégation économique

M. Scholz est le premier dirigeant de l'UE et du G7 à se rendre en Chine depuis le début de la pandémie de Covid-19. Il a été reçu en matinée au palais du peuple par le président Xi, a indiqué à l'AFP une source gouvernementale allemande.

Cette visite d'un jour survient juste après la reconduction de Xi Jinping à la tête du parti communiste chinois et du pays. Elle est vue d'un oeil critique non seulement en Allemagne, mais aussi en France, à Bruxelles et Washington.

Renouant avec les visites en Chine de sa prédécesseure à la chancellerie, la démocrate-chrétienne Angela Merkel (12 voyages en 16 ans de pouvoir), le social-démocrate Scholz est accompagné d'une délégation d'industriels, dont les patrons de Volkswagen et BASF.

