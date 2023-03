Le chantier du bâtiment dédié au

Les autorités vaudoises et l’Institut Ludwig pour la recherche sur le cancer ont posé mercredi à Epalinges la première pierre d'un bâtiment affecté à la recherche en immunothérapie synthétique et en ingénierie immunitaire. Il accueillera 250 chercheurs d'ici 2024.

Le bâtiment est en cours de construction sur le site de Biopôle, dans le cadre du partenariat avec l'Institut Ludwig pour la recherche sur le cancer- LICR (Ludwig Cancer Research). La cheffe du Département de la santé et de l’action sociale Rebecca Ruiz a posé la première pierre de cet édifice et scellé une capsule temporelle dans ses fondations, indique le canton dans un communiqué.

D'une superficie de 9000 mètres carrés, le futur bâtiment du LICR fait partie d’une large stratégie de développement scientifique porté depuis 2015 par le gouvernement. Il a été financé par un crédit de 63 millions de francs accordé par le Grand Conseil.

Les autorités politiques et académiques ont rappelé qu'elles misaient sur les sciences de la vie pour soutenir les thérapies innovantes, maintenir la compétitivité de la recherche et l’attractivité de la formation dans le cadre d’une collaboration internationale.

Deux autres édifices viendront compléter le parc immobilier dédié aux sciences de la vie. Le premier également à Biopôle, le second à Dorigny. Enfin, un bâtiment existant sur le campus universitaire de l’Université de Lausanne (UNIL) sera rénové. Les investissements consentis par le Grand Conseil vaudois avoisinent les 270 millions de francs.

Pour rappel, le LICR est une organisation internationale à but non lucratif basée à New York. Elle consacre l’entier de son capital à la recherche sur le cancer et aux technologies de pointe dans son approche thérapeutique. Elle est implantée dans le canton de Vaud depuis 1973 et contribue de manière significative aux recherches menées par l'UNIL et le CHUV.

