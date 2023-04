Le chiffre d'affaires de Worldline progresse au 1er trimestre

Le spécialiste du paiement Worldline a annoncé mercredi un chiffre d'affaires de 1,07 milliard d'euros (1,05 milliard d'euros) au premier trimestre, en hausse de 14% sur un an en données publiées, tiré par la bonne santé de sa division Services aux commerçants.

'Commercialement, l'année démarre de manière positive, nous avons signé de nombreux contrats majeurs', s'est félicité à l'occasion d'une conférence téléphonique son directeur général, Gilles Grapinet, citant en exemple un gros contrat avec la compagnie aérienne Turkish Airlines.

Le chiffre d'affaires de l'ancienne filiale d'Atos est conforme à celui qu'attendaient les analystes interrogés par le fournisseur de données Factset (1,06 milliard d'euros) et l'agence financière Bloomberg (1,07 milliard d'euros).

Il était de 939 millions d'euros en premier trimestre 2022.

Dans le détail, la principale activité du groupe, les services aux commerçants (Merchant services), ont généré 758 millions d'euros de chiffre d'affaires entre janvier et mars.

La société s'est appuyée sur une croissance organique et a bénéficié 'de la hausse des volumes d'acquisition commerçants dans le commerce physique comme dans le commerce en ligne.'

'Le très bon démarrage des activités italiennes et grecques nouvellement intégrées, soutenues par le gain de nouveaux clients et une numérisation des paiements, a également contribué à cette performance', précise l'entreprise.

Les deux autres branches du groupe, les services financiers ainsi que la mobilité et les services web transactionnels, représentent respectivement 228 millions d'euros (+2% sur un an) et 84 millions d'euros (-7%) de chiffre d'affaires au premier trimestre.

M. Grapinet est également revenu sur le partenariat stratégique avec Crédit Agricole, annoncé le 19 avril dans un communiqué commun, prévoyant la création d'une coentreprise en 2025.

'Ce rapprochement sera un élément clé de différentiation pour nos clients', a-t-il souligné, cité dans un communiqué.

La société commune serait détenue majoritairement par Worldline avec 50% du capital plus une action. Les deux sociétés prévoient d'investir ensemble 80 millions d'euros d'ici 2024 dans ce projet.

Worldline, un des petits poucets du CAC40, apportera l'infrastructure technique, le Crédit Agricole son portefeuille de commerçants et sa puissance commerciale.

Worldline avait réalisé sur l'ensemble de l'année dernière un bénéfice de 299 millions d'euros, pour 4,36 milliards d'euros de chiffre d'affaires.

/ATS