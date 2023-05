Le chômage se maintient à 2,0% en avril

Le taux de chômage en Suisse est resté inchangé à 2,0% en avril. Sur un an, le nombre de chômeurs s'est contracté de 13,3% ou 13'857 personnes à quelque 90'534 bénéficiaires inscrits, selon les données du Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

Le chômage des jeunes a diminué de 6,1% sur un mois et de 9,5% sur un an, à 7726 personnes inscrites dans les offices régionaux de placement, écrit le Seco vendredi dans un communiqué. Dans la catégorie des 50-64 ans, on recensait 27'184 personnes bénéficiaires de l'assurance chômage, un chiffre en baisse de 1,9% sur un mois et de 17,8% sur un an.

L'ensemble des demandeurs d'emplois inscrits s'établit à 156'036 personnes, un chiffre en recul de 14,8% par rapport à avril 2022.

En parallèle, le nombre de places vacantes annoncées a reculé de 8,0% à 52'223. Enfin, 2331 personnes ont épuisé leurs droits aux prestations chômage au cours du mois d'avril.

/ATS