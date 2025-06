Le climat de consommation s'adoucit légèrement en mai

En dépit de l'incertitude ambiante, le climat de consommation s'est quelque peu détendu le mois dernier. Les ménages suisses ont gagné en sérénité quant à leur situation financière.

L'indice du climat de consommation s'est inscrit à -36,5 points en mai, contre -38 points douze mois plus tôt, ressort-il mardi du relevé mensuel établi par le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco). Le mois précédent, il s'était inscrit à -42,4 points, soit quatre points de moins qu'en avril 2024.

Les consommateurs se montrent plus placides quant à leur situation financière passée et à venir, ces deux sous-indices s'étant améliorés respectivement de 12,9 points à -44,8 points et de 5,3 points à -30,3 points. Dès lors, ils seraient plus disposés à réaliser d'importantes acquisitions (-28 points, contre -37,6 points en mai 2024).

En revanche, l'évolution de la conjoncture mondiale continue de susciter de l'inquiétude. Le sous-indice se rapportant à la situation économique générale à venir s'est nettement détérioré sur un an, à -42,9 points, contre -21,1 points précédemment.

/ATS