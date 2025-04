Le climat de consommation s'éclaircit en mars

Le moral du consommateur helvétique s'est quelque peu amélioré le mois dernier, même s'il reste globalement morose. L'évolution de la situation économique générale suscite toujours plus d'inquiétude.

L'indice du climat de consommation s'est inscrit à -35 points en mars, se hissant de trois points au-dessus de son niveau de mars 2024, note le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) dans son sondage mensuel publié vendredi.

Les consommateurs ont gagné en sérénité quant à leur situation financière passée et à venir, ces deux sous-indices s'étant améliorés de respectivement 16,5 points à -41,5 points et de 7,4 points à -35,1 points. Ils se montrent de ce fait plus enclins à faire de grandes acquisitions (-26,2 points, contre 36,4 points précédemment).

A l'inverse, leur point de vue s'assombrit quant à la situation générale à venir. Le sous-indice correspondant s'est fortement détérioré, plongeant de -22,6 points à 43,6 points.

