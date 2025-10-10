Le climat de consommation toujours bridé en septembre

Les consommateurs restent moroses en Suisse, nonobstant une modeste amélioration de l'ambiance en glissement mensuel. Les craintes pour la situation économique à venir se sont en outre exacerbées en comparaison annuelle.

L'indice du climat à la consommation s'est établi à -36,5 points le mois dernier, contre -39,9 points en août et -33,7 points en septembre 2024, indique vendredi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

La baisse sur un an est intégralement imputable au sous-indice 'situation économique générale à venir', qui a chu de plus de 30 points à -53,0 points.

Les appréciations de la situation financière passée et à venir, de même que la propension à procéder à d'importantes acquisitions ont quelque peu relevé le nez, sans pour autant refaire surface, avec des valeurs respectives de -40,0 (-53,1), -28,4 (-33,0) et -24,8 (-29,4) points.

Pour calculer les indices susmentionnés, le Seco a sondé le mois dernier 2584 personnes âgées d'au moins 16 ans. L'enquête se déroule en continu et est réalisée en ligne, précise le communiqué.

/ATS