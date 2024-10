Le commerce continue de plomber les recettes dans le tertiaire

Les chiffres d'affaires dans le secteur des services en Suisse a accusé une contraction de 1,6% sur un an en juillet, corrigé de l'effet des jours ouvrables, selon l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans un compte-rendu périodique et provisoire mardi.

Cette nouvelle baisse, la quatrième en autant de mois, est principalement attribuable au commerce, ainsi qu'aux services administratifs et de soutien, souligne l'OFS.

Le recul dans l'importante catégorie Commerce a atteint 3,7%, un niveau similaire à celui pour Activités de services administratifs et de soutien. Hébergement et restauration a accusé une contration de 1,4% et Transport et entreposage de 0,7%.

A l'inverse, les Activités spécialisées, scientifiques et techniques ont décollé de 6,4%, quand les Activités immobilières ont progressé de 2,9%.

/ATS