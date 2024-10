Le commerce de détail accélère encore en août

Le secteur du commerce de détail en Suisse a vu ses chiffres d'affaires continuer à progresser en août, surtout dans les domaines alimentaire et de l'électronique, a annoncé mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS) dans le cadre de son relevé mensuel.

Le total des recettes des commerçants helvétiques a crû de 2,1% sur un an et en termes nominaux (non ajustées de l'inflation). Ajustées de la hausse des prix, elles ont augmenté de 3,5%, ont détaillé les statisticiens fédéraux.

Hors stations-services et prix volatils des carburants, les ventes ont augmenté de respectivement 2,2% en termes nominaux et 3,6% en termes réels.

Comparé au mois précédent, la progression des chiffres d'affaires a cependant été plus ténue. Les recettes n'ont ainsi grimpé que de 0,2% en nominal et de 0,4% en réel. Les produits informatiques et de communications ont affiché un net repli par rapport à juillet, de respectivement 1,5% et 1,6%, alors que les biens culturels et de loisir ont été particulièrement recherchés (+1,7% et +2%).

/ATS