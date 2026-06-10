Le commerce des matières premières pourrait devenir plus durable

La Suisse, qui est un centre important de négoce de matières premières, pourrait profiter de sa situation pour influencer ce secteur d'activité et l'orienter vers plus de durabilité. Ce constat figure dans un rapport de la SCNAT publié mercredi.

Le négoce des matières premières offre des opportunités économiques, mais nuit aussi à l'environnement, souligne l'Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT). Le commerce international affecte à lui seul près d'un tiers des espèces animales et végétales menacées et environ un quart de la consommation d'eau.

La Suisse, dans ce commerce, occupe une place importante. Elle compte sur son territoire quelques-unes des principales sociétés de négoce dans le monde. Elle est une plaque tournant du commerce mondial de cuivre, d'aluminium, de minerai et d'huiles végétales et même de pétrole brut.

La Suisse peut, au regard de sa position, jouer 'un rôle de catalyseur dans la promotion d'une approche plus coordonnée entre les places de négoce', note le communiqué de la SCNAT

/ATS